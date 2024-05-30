Чи планують відключення світла завтра: відповідь "Укренерго"

"При зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково", - додає "Укренерго".

Обмеження електропостачання

Останні місяці росіяни посилили удари по енергосистемі України, що призвело до повернення графіків відключення. Спочатку обмеження торкались лише бізнесу, втім пізніше їх запроваджували й для побутових споживачів.

Як відзначив голова українського уряду Денис Шмигаль, графіки відключень можуть знову повернути, якщо в енергосистемі повторно буде зафіксований значний дефіцит.

За словами директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельчинка, цього літа відключення можуть бути серйозніші через спеку і ремонти.