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Чи планують відключення світла завтра: відповідь "Укренерго"

Фото: завтра світло в Україні не обмежуватимуть (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 31 травня, українцям не планують обмежувати енергопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго".

"При зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково", - додає "Укренерго". 

Обмеження електропостачання 

Останні місяці росіяни посилили удари по енергосистемі України, що призвело до повернення графіків відключення. Спочатку обмеження торкались лише бізнесу, втім пізніше їх запроваджували й для побутових споживачів. 

Як відзначив голова українського уряду Денис Шмигаль, графіки відключень можуть знову повернути, якщо в  енергосистемі повторно буде зафіксований значний дефіцит. 

За словами директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельчинка, цього літа відключення можуть бути серйозніші через спеку і ремонти. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Укренерго