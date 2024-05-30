Планируют ли отключение света завтра: ответ "Укрэнерго"

"При изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения потребления будет сообщено дополнительно", - добавляет "Укрэнерго".

Ограничение электроснабжения

Последние месяцы россияне усилили удары по энергосистеме Украины, что привело к возвращению графиков отключения. Сначала ограничения касались только бизнеса, впрочем, позже их вводили и для бытовых потребителей.

Как отметил глава украинского правительства Денис Шмигаль, графики отключений могут снова вернуть, если в энергосистеме повторно будет зафиксирован значительный дефицит.

По словам директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельчинко, этим летом отключения могут быть серьезнее из-за жары и ремонта.