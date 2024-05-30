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Планируют ли отключение света завтра: ответ "Укрэнерго"

Фото: завтра свет в Украине не будут ограничивать (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 31 мая, украинцам не планируют ограничивать энергоснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".

"При изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения потребления будет сообщено дополнительно", - добавляет "Укрэнерго". 

Ограничение электроснабжения

Последние месяцы россияне усилили удары по энергосистеме Украины, что привело к возвращению графиков отключения. Сначала ограничения касались только бизнеса, впрочем, позже их вводили и для бытовых потребителей. 

Как отметил глава украинского правительства Денис Шмигаль, графики отключений могут снова вернуть, если в энергосистеме повторно будет зафиксирован значительный дефицит.

По словам директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельчинко, этим летом отключения могут быть серьезнее из-за жары и ремонта.

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Укрэнерго