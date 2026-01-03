Чи планують роботодавці підвищувати зарплати українцям у 2026-му: результати опитування

На тлі інфляції та дефіциту кадрів питання перегляду зарплат залишається одним із ключових для українського бізнесу. Наприкінці 2025 року Work.ua провів опитування роботодавців, аби з’ясувати, чи планують компанії підвищувати зарплати у 2026 році.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на Work.ua.
Опитування проводилося у грудні 2025 року, участь у ньому взяли 470 роботодавців. Як свідчать результати, контекст повномасштабної війни й надалі впливає на фінансові рішення бізнесу - значна частина компаній поки не може чітко визначитися зі своєю зарплатною політикою на наступний рік.
Водночас загальні настрої виглядають радше стримано оптимістичними:
Найменші шанси на підвищення зарплат у 2026 році мають працівники малого бізнесу. Серед компаній із кількістю персоналу до 10 осіб:
Найбільш позитивні очікування демонструють компанії з кількістю персоналу від 50 до 250 осіб - 42% таких роботодавців закладають у бюджет підвищення зарплат на 2026 рік.
Водночас середній (10-50 та 50-250 співробітників) і великий бізнес (понад 1 000 працівників) показали майже ідентичні результати: по 28% компаній у кожному сегменті планують переглядати зарплати наступного року.
