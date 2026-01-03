Чи планують роботодавці підвищувати зарплати українцям у 2026-му: результати опитування

Невизначеність зберігається

Опитування проводилося у грудні 2025 року, участь у ньому взяли 470 роботодавців. Як свідчать результати, контекст повномасштабної війни й надалі впливає на фінансові рішення бізнесу - значна частина компаній поки не може чітко визначитися зі своєю зарплатною політикою на наступний рік.

Водночас загальні настрої виглядають радше стримано оптимістичними:

менш як 1% роботодавців планують скорочувати зарплати;

9% залишать рівень оплати праці без змін;

29% мають стратегію підвищення доходів співробітників.

Малий бізнес - найобережніший

Найменші шанси на підвищення зарплат у 2026 році мають працівники малого бізнесу. Серед компаній із кількістю персоналу до 10 осіб:

лише 22% планують підвищення окладів;

69% не змогли визначитися з рішенням;

2% допускають можливість скорочення зарплат.

Найбільший оптимізм - у середніх компаній

Найбільш позитивні очікування демонструють компанії з кількістю персоналу від 50 до 250 осіб - 42% таких роботодавців закладають у бюджет підвищення зарплат на 2026 рік.

Водночас середній (10-50 та 50-250 співробітників) і великий бізнес (понад 1 000 працівників) показали майже ідентичні результати: по 28% компаній у кожному сегменті планують переглядати зарплати наступного року.