RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Планируют ли работодатели повышать зарплаты украинцам в 2026-м: результаты опроса

Что будет с зарплатами в 2026 году (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

На фоне инфляции и дефицита кадров вопрос пересмотра зарплат остается одним из ключевых для украинского бизнеса. В конце 2025 года Work.ua провел опрос работодателей, чтобы выяснить, планируют ли компании повышать зарплаты в 2026 году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Work.ua.

Неопределенность сохраняется

Опрос проводился в декабре 2025 года, участие в нем приняли 470 работодателей. Как свидетельствуют результаты, контекст полномасштабной войны продолжает влиять на финансовые решения бизнеса - значительная часть компаний пока не может четко определиться со своей зарплатной политикой на следующий год.

В то же время общие настроения выглядят скорее сдержанно оптимистичными:

  • менее 1% работодателей планируют сокращать зарплаты;
  • 9% оставят уровень оплаты труда без изменений;
  • 29% имеют стратегию повышения доходов сотрудников.

Малый бизнес - самый осторожный

Наименьшие шансы на повышение зарплат в 2026 году имеют работники малого бизнеса. Среди компаний с количеством персонала до 10 чел:

  • только 22% планируют повышение окладов;
  • 69% не смогли определиться с решением;
  • 2% допускают возможность сокращения зарплат.

Наибольший оптимизм - у средних компаний

Наиболее позитивные ожидания демонстрируют компании с количеством персонала от 50 до 250 человек - 42% таких работодателей закладывают в бюджет повышение зарплат на 2026 год.

В то же время средний (10-50 и 50-250 сотрудников) и крупный бизнес (более 1 000 работников) показали почти идентичные результаты: по 28% компаний в каждом сегменте планируют пересматривать зарплаты в следующем году.

Читайте также о том, что сфера обороны, строительство и автосервис остаются лидерами по уровню доходов, тогда как наибольший прирост зарплат наблюдается в сервисных профессиях и работе за рубежом.

Ранее мы писали о том, что с 1 января 2026 года в Польше вступят в силу новые правила оплаты труда - минимальная зарплата вырастет, а вместе с ней изменятся десятки финансовых показателей для миллионов людей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Зарплата в УкраинеРабота в Украине