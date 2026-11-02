Чи планують подібні до Олешок місії: у Кремлі зробили заяву

У Москві оцінили гуманітарну операцію в Олешках. Водночас подібних операцій надалі поки не планують.
Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна.
За його словами, Москва вважає гуманітарну операцію в Олешках успішною та високо оцінює координацію всіх її учасників.
Водночас у Росії не планують нових гуманітарних операцій за прикладом евакуації з окупованих Олешок на Херсонщині.
"Планів та ініціатив, аналогічних цій гуманітарній операції, поки що немає, але в кожному випадку інтереси громадян будуть на чільному місці", - цитують слова Пєскова російські пропагандистські ЗМІ.
Нагадаємо, 31 жовтня евакуйовані жителі Олешок прибули в Україну через Білорусь.
Гуманітарний конвой вивіз понад 750 людей: більшість поїхала до України, а частина - до Росії.
Як повідомляло РБК-Україна, того ж дня в Росії заявили, що домовилися з Україною про регулярні гуманітарні місії.
Також глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Україна готова зупинити бойові дії на всіх ділянках фронту, якщо Росія зробить те саме.
Він припустив, що результати в Олешках можуть зміцнити довіру і відкрити шлях до наступних кроків у мирному процесі.