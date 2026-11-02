Чи планують подібні до Олешок місії: у Кремлі зробили заяву

За його словами, Москва вважає гуманітарну операцію в Олешках успішною та високо оцінює координацію всіх її учасників.

Водночас у Росії не планують нових гуманітарних операцій за прикладом евакуації з окупованих Олешок на Херсонщині.

"Планів та ініціатив, аналогічних цій гуманітарній операції, поки що немає, але в кожному випадку інтереси громадян будуть на чільному місці", - цитують слова Пєскова російські пропагандистські ЗМІ.

Нагадаємо, 31 жовтня евакуйовані жителі Олешок прибули в Україну через Білорусь.

Гуманітарний конвой вивіз понад 750 людей: більшість поїхала до України, а частина - до Росії.

Як повідомляло РБК-Україна, того ж дня в Росії заявили, що домовилися з Україною про регулярні гуманітарні місії.