Планируют ли подобные до Олешек миссии: в Кремле сделали заявление

В Москве оценили гуманитарную операцию в Олешках. В то же время подобных операций пока не планируют.
Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина.
По его словам, Москва считает гуманитарную операцию в Олешко успешной и высоко оценивает координацию всех ее участников.
В то же время в России не планируют новые гуманитарные операции по примеру эвакуации из оккупированных Олешек на Херсонщине.
"Планов и инициатив, аналогичных этой гуманитарной операции, пока нет, но в каждом случае интересы граждан будут во главу угла", - цитируют слова Пескова российские пропагандистские СМИ.
Напомним, 31 октября эвакуированные жители Олешек прибыли в Украину через Беларусь.
Гуманитарный конвой вывез более 750 человек: большинство уехало в Украину, а часть - в Россию.
Как сообщало РБК-Украина, в тот же день в России заявили, что договорились с Украиной о регулярных гуманитарных миссиях.
Также глава МИД Украины Андрей Сибигазаявил, что Украина готова остановить боевые действия на всех участках фронта, если Россия сделает то же самое.
Он предположил, что результаты в Олешко могут укрепить доверие и открыть путь к следующим шагам в мирном процессе.