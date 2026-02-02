Чи планують евакуацію з Києва? У КМДА дали чітку відповідь

У КМДА пояснили, що соціальні працівники працюють із вразливими категоріями населення, зокрема допомагають із переселенням, забезпечують гарячим харчуванням, доглядом та необхідними ліками. Міська влада закликала киян інформувати районні державні адміністрації або Департамент соціальної та ветеранської політики про людей, які потребують такої підтримки.

У міській адміністрації також наголосили, що столиця має резерви для забезпечення базових потреб населення. За даними КМДА, у Києві працює понад 170 бюветних комплексів, із яких 154 можуть функціонувати з генераторами. Крім того, комунальна аптечна мережа "Фармація" продовжує роботу цілодобово навіть у разі тривалого знеструмлення.

"Усі дії міської влади спрямовані на забезпечення безперервної роботи критичної інфраструктури та надання базових послуг населенню навіть під час екстрених або стабілізаційних відключень", - підкреслили в КМДА.

Також додали, що об’єкти теплопостачання, водопостачання та водовідведення забезпечені резервним живленням там, де це технічно можливо.