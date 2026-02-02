Планируют ли эвакуацию из Киева? В КГГА дали четкий ответ

В Киеве пока не планируют эвакуацию жителей. Городские службы сосредоточены на помощи людям, которые не могут позаботиться о себе самостоятельно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий КГГА для hromadske.
В КГГА объяснили, что социальные работники работают с уязвимыми категориями населения, в частности помогают с переселением, обеспечивают горячим питанием, уходом и необходимыми лекарствами. Городские власти призвали киевлян информировать районные государственные администрации или Департамент социальной и ветеранской политики о людях, которые нуждаются в такой поддержке.
В городской администрации также отметили, что столица имеет резервы для обеспечения базовых потребностей населения. По данным КГГА, в Киеве работает более 170 бюветных комплексов, из которых 154 могут функционировать с генераторами. Кроме того, коммунальная аптечная сеть "Фармация" продолжает работу круглосуточно даже в случае длительного обесточивания.
"Все действия городских властей направлены на обеспечение непрерывной работы критической инфраструктуры и предоставления базовых услуг населению даже во время экстренных или стабилизационных отключений", - подчеркнули в КГГА.
Также добавили, что объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения обеспечены резервным питанием там, где это технически возможно.
Напомним, в Киеве по состоянию на утро 2 февраля без теплоснабжения оставались около 200 домов, преимущественно на правом берегу - в Соломенском и Печерском районах. Городские службы работают над восстановлением подачи тепла на фоне сильных морозов, когда температура в столице опускалась до -20 градусов.
Также РБК-Украина показало, как жители столичной Троещины выживают в мороз без тепла. Люди греются обогревателями, ходят в пункты обогрева, сами чинят электричество и сталкиваются с перебоями связи с коммунальными службами. Несмотря на критические условия, сильные морозы и неопределенные сроки восстановления тепла, большинство людей не планирует покидать Киев и настраивается переждать зиму.