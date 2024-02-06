Чи підвищать тарифи на воду в Україні у 2024 році: прогноз експерта

Минулого року постанова Нацкомісії щодо підвищення тарифів на воду не була погоджена з урядом. Тоді й прем'єр-міністр Денис Шмигаль, і президент Володимир Зеленський виступили проти такого рішення в умовах воєнного стану. Постанову скасували.

Пізніше НКРЕКП вийшла із заявою про початок консультацій із Кабміном та зацікавленими сторонами, щоб напрацювати справедливе рішення, яке має забезпечити додаткові ресурси з держбюджету чи інші механізми покриття витрат водоканалів.

За словами директора аналітичного центру "Асоціація міст України" Ярослава Рабошука, тоді влада пішла на політичний крок, щоб призупинити зростання тарифів на воду.

"Хоча НКРЕКП має бути незалежним від політичних рішень органом. Але маємо, що маємо", - наголосив аналітик.

На думку Рабошука, зважаючи на те, що проект підвищення тарифів на воду знову з'явився на порядку денному, ймовірно, консультації завершено. Проте ані представники влади, ані НКРЕКП поки не виступали з офіційною комунікацією. Тому важко сказати, яким буде рішення.

"У нас рішення уряду, інших органів чи президента непередбачувані. Подивимося, як спрацюють. Якщо по-простому, то НКРЕКП - це, можна сказати, аудиторська служба, яка перевіряє правильність розрахунків та дає звіт: розрахунки правильні, тариф має бути таким-то. Там не повинно бути жодних політичних чи інших речей, виключно економічні розрахунки. Чи втрутиться політика знову? Подивимося після рішення комісії. Прогнозувати важко. Уряд став набагато закритішим, ніж до війни, і ми взагалі не розуміємо, що зараз там твориться", - додав експерт.

Тарифи на комунальні послуги в Україні

Нагадаємо, за даними Держстату, середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні за 2023 рік зросли на 12,8%. Причиною стало підвищення цін на електроенергію із 1 червня майже на 70%.

В Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії та холодної води. Кабінет міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня на 70% з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год.

Також з 1 липня НКРЕКП підвищила тариф на холодну воду, проте після втручання вищого керівництва країни це рішення було скасовано.

Водночас українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандуму) допускає поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію для населення.