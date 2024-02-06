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Повысят ли тарифы на воду в Украине в 2024 году: прогноз эксперта

Фото: эксперт спрогнозировал, повысят ли тарифы на воду в Украине в 2024 году (if.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова, Данила Крамаренко

Пока неизвестно, повысят ли в Украине в этом году тарифы на воду. Ведь ни представители власти, ни Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), пока не выступали с официальными заявлениями.

В прошлом году постановление Нацкомиссии по повышению тарифов на воду не было согласовано с правительством. Тогда и премьер-министр Денис Шмыгаль, и президент Владимир Зеленский выступили против такого решения в условиях военного положения. Постановление было отменено.

Позже НКРЭКУ вышла с заявлением о начале консультаций с Кабмином и заинтересованными сторонами, чтобы выработать справедливое решение, которое должно обеспечить дополнительные ресурсы из госбюджета или другие механизмы покрытия расходов водоканалов.

По словам директора аналитического центра "Ассоциация городов Украины" Ярослава Рабошука, тогда власти пошли на политический шаг, чтобы приостановить рост тарифов на воду.

"Хотя НКРЭКУ должен быть независимым от политических решений органом. Но имеем, что имеем", - подчеркнул аналитик.

По мнению Рабошука, учитывая, что проект повышения тарифов на воду снова появился в повестке дня, вероятно, консультации завершены. Однако ни представители власти, ни НКРЭКУ пока не выступали с официальной коммуникацией. Поэтому сложно сказать, каким будет решение.

"У нас решения правительства, других органов или президента непредсказуемы. Посмотрим, как сработают. Если по-простому, то НКРЭКУ - это, можно сказать, аудиторская служба, которая проверяет правильность расчетов и дает отчет: расчеты правильные, тариф должен быть таким-то. Там не должно быть никаких политических или других вещей, исключительно экономические расчеты. Вмешается ли политика снова? Посмотрим после решения комиссии. Прогнозировать трудно. Правительство стало намного закрытее, чем до войны, и мы вообще не понимаем, что сейчас там творится", - добавил эксперт.

Тарифы на коммунальные услуги в Украине

По данным Госстата, средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за 2023 год выросли на 12,8%. Причиной стало повышение цен на электроэнергию с 1 июня почти на 70%.

В Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, в то же время он не касается электроэнергии и холодной воды. Кабинет министров повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня на 70% с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч.

Также с 1 июля НКРЭКУ повысила тариф на холодную воду, однако после вмешательства высшего руководства страны это решение было отменено.

В то же время, украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ (Меморандуме) допускают постепенное повышение тарифов на газ и электроэнергию для населения.

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