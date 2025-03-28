Чи підвищать мінімальну зарплату цього року: відповідь Шмигаля

Депутати Верховної Ради спитали, чи буде підвищення соціальних стандартів в Україні цього року. Прем'єр послався на бюджет.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на годину запитань до уряду у Верховній Раді .

"В бюджеті цього року збільшення мінімальної зарплати не передбачено. Вона буде залишена на тому ж рівні, на якому є зараз", - сказав він.

Мінімальна зарплата

Нагадаємо, мінімальна зарплата в Україні зросла з 1 квітня 2024 року до 8000 гривень. Державний бюджет на 2025 рік не передбачає підвищення мінімальної зарплати.

Кабінет міністрів в червні 2024 року затвердив Бюджетну декларацію на 2025-2027 роки, у який пропонує відмовитися від підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму на ці роки.

Згідно з документом, "у 2025-2027 роках розмір мінімальної заробітної плати становитиме 8000 гривень, що забезпечить досягнутий рівень гарантії з урахуванням значного підвищення у 2024 році".

Оплата праці працівників бюджетної сфери здійснюватиметься на основі посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, що залишається на рівні грудня 2024 року.