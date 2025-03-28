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Повысят ли минимальную зарплату в этом году: ответ Шмыгаля

Украина, Пятница 28 марта 2025 14:14
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Повысят ли минимальную зарплату в этом году: ответ Шмыгаля Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Депутаты Верховной Рады спросили, будет ли повышение социальных стандартов в Украине в этом году. Премьер сослался на бюджет.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на час вопросов к правительству в Верховной Раде.

"В бюджете этого года увеличение минимальной зарплаты не предусмотрено. Она будет оставлена на том же уровне, на котором есть сейчас", - сказал он.

Минимальная зарплата

Напомним, минимальная зарплата в Украине выросла с 1 апреля 2024 года до 8000 гривен. Государственный бюджет на 2025 год не предусматривает повышение минимальной зарплаты.

Кабинет министров в июне 2024 года утвердил Бюджетную декларацию на 2025-2027 годы, в который предлагает отказаться от повышения минимальной зарплаты и прожиточного минимума на эти годы.

Согласно документу, "в 2025-2027 годах размер минимальной заработной платы составит 8000 гривен, что обеспечит достигнутый уровень гарантии с учетом значительного повышения в 2024 году".

Оплата труда работников бюджетной сферы будет осуществляться на основе должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки, который остается на уровне декабря 2024 года.

В то же время Национальный банк Украины в обновленном макропрогнозе за январь 2025 года допускает повышение минимальной зарплаты. НБУ ожидает, что средняя минимальная зарплата в 2026 году вырастет с 8000 гривен до 8370 гривен, а в 2027 году - до 8950 гривен.

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