Чи підніметься ціна на продукти через дороге пальне? В Кабміні дали прогноз на старті посівної

Посівна кампанія в Україні цьогоріч стартує трохи пізніше через погодні умови. Попри це аграрії мають достатні запаси пального, насіння та інших ресурсів, а можливе подорожчання пального суттєво не вплине на ціни на продукти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тараса Висоцького в ефірі телеканалу "Суспільне".
Головне:
За оцінками Мінекономіки, пальне у структурі собівартості агропродукції становить лише 10-15%. Навіть за умови його подорожчання, вплив на кінцеву ціну продуктів для населення становитиме не більше ніж 1-2%.
"Аграрії мають запас основних ресурсів для весняної посівної щонайменше на кілька тижнів, а часто - і на кілька місяців. Пальне було закуплено завчасно, тому на старті польових робіт дефіциту не спостерігається", - наголосив Тарас Висоцький.
Цьогоріч польові роботи стартують дещо пізніше через глибоке промерзання ґрунту. Першими до роботи стають південні регіони: Миколаївська, Одеська та Дніпропетровська області.
Більшість озимих культур перезимували успішно (втрати 3-5%), проте в окремих областях ситуація складніша. Зокрема, у Кіровоградській області втрати озимих можуть сягати 30-40%, у Вінницькій - 20-30%, а у Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській - до 20%. Втім, за словами Висоцького, це не становить загрози для продовольчої безпеки на національному рівні.
Для забезпечення стабільності сезону держава продовжує реалізацію наступних інструментів:
Наразі погодні умови та ресурсне забезпечення дозволяють аграріям входити в активну фазу робіт без загроз для діяльності господарств.
Нагадаємо, минулого тижня ціни на пальне в Україні почали зростати через ескалацію на Близькому Сході та підвищений попит серед водіїв. Наразі світова ціна на нафту перевищила 100 доларів за барель, що може вплинути на подальше подорожчання пального. Водночас експерти зазначають, що ціни на українських АЗС навряд чи досягнуть 100 гривень за літр, оскільки частину ризиків уже враховано у вартості.
За останній тиждень дизельне пальне подорожчало приблизно на 1-3 гривень, тоді як ціни на бензин і газ залишилися майже без змін. Зокрема, на заправках OKKO та WOG бензин А-95 коштує близько 70,99 гривень, преміальний - 73,99 гривень, дизель - від 73,99 гривень, тоді як на "Укрнафті" бензин А-95 і дизель продають приблизно по 68,99 гривень.