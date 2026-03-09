Чи підніметься ціна на продукти через дороге пальне? В Кабміні дали прогноз на старті посівної

Головне: Зростання цін на пальне може додати до вартості продуктів лише 1-2% .

Обсяги посівів ярих культур у 2026 році залишаться на рівні минулого року. Програму пільгового кредитування "5-7-9%" продовжено до кінця 2027 року.

. Повернуто в експлуатацію близько 30-40 тисяч гектарів сільгоспугідь.

Вплив цін на пальне та готовність аграріїв

За оцінками Мінекономіки, пальне у структурі собівартості агропродукції становить лише 10-15%. Навіть за умови його подорожчання, вплив на кінцеву ціну продуктів для населення становитиме не більше ніж 1-2%.

"Аграрії мають запас основних ресурсів для весняної посівної щонайменше на кілька тижнів, а часто - і на кілька місяців. Пальне було закуплено завчасно, тому на старті польових робіт дефіциту не спостерігається", - наголосив Тарас Висоцький.

Стан озимих та особливості сезону

Цьогоріч польові роботи стартують дещо пізніше через глибоке промерзання ґрунту. Першими до роботи стають південні регіони: Миколаївська, Одеська та Дніпропетровська області.

Більшість озимих культур перезимували успішно (втрати 3-5%), проте в окремих областях ситуація складніша. Зокрема, у Кіровоградській області втрати озимих можуть сягати 30-40%, у Вінницькій - 20-30%, а у Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській - до 20%. Втім, за словами Висоцького, це не становить загрози для продовольчої безпеки на національному рівні.

Державні програми підтримки аграріїв

Для забезпечення стабільності сезону держава продовжує реалізацію наступних інструментів:

Пільгові кредити. Програма "Доступні кредити 5-7-9%" діє до 31 березня 2027 року (для прифронтових зон - до кінця 2027-го).

Грантова допомога. На закладку нових садів, теплиць та будівництво овочесховищ.

Розвиток інфраструктури. Програми розвитку зрошення та спеціальна підтримка аграріїв у прифронтових регіонах.

Наразі погодні умови та ресурсне забезпечення дозволяють аграріям входити в активну фазу робіт без загроз для діяльності господарств.