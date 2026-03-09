Поднимется ли цена на продукты из-за дорогого топлива? В Кабмине дали прогноз на старте посевной

Главное: Рост цен на топливо может добавить к стоимости продуктов лишь 1-2% .

. Объемы посевов яровых культур в 2026 году останутся на уровне прошлого года.

в 2026 году останутся на уровне прошлого года. Программа льготного кредитования "5-7-9%" продлена до конца 2027 года .

. Возвращено в эксплуатацию около 30-40 тысяч гектаров сельхозугодий.

Влияние цен на топливо и готовность аграриев

По оценкам Минэкономики, топливо в структуре себестоимости агропродукции составляет лишь 10-15%. Даже при условии его подорожания, влияние на конечную цену продуктов для населения составит не более 1-2%.

"Аграрии имеют запас основных ресурсов для весенней посевной минимум на несколько недель, а часто - и на несколько месяцев. Топливо было закуплено заранее, поэтому на старте полевых работ дефицита не наблюдается", - отметил Тарас Высоцкий.

Состояние озимых и особенности сезона

В этом году полевые работы стартуют несколько позже из-за глубокого промерзания почвы. Первыми к работе приступают южные регионы: Николаевская, Одесская и Днепропетровская области.

Большинство озимых культур перезимовали успешно (потери 3-5%), однако в отдельных областях ситуация сложнее. В частности, в Кировоградской области потери озимых могут достигать 30-40%, в Винницкой - 20-30%, а в Днепропетровской, Полтавской и Черкасской - до 20%. Впрочем, по словам Высоцкого, это не представляет угрозы для продовольственной безопасности на национальном уровне.

Государственные программы поддержки аграриев

Для обеспечения стабильности сезона государство продолжает реализацию следующих инструментов:

Льготные кредиты. Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" действует до 31 марта 2027 года (для прифронтовых зон - до конца 2027-го).

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" действует до 31 марта 2027 года (для прифронтовых зон - до конца 2027-го). Грантовая помощь. На закладку новых садов, теплиц и строительство овощехранилищ.

На закладку новых садов, теплиц и строительство овощехранилищ. Развитие инфраструктуры. Программы развития орошения и специальная поддержка аграриев в прифронтовых регионах.

Сейчас погодные условия и ресурсное обеспечение позволяют аграриям входить в активную фазу работ без угроз для деятельности хозяйств.