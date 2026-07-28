Чи піде Федоров у політику: відповідь джерел із його оточення

За словами інсайдерів, команда Федорова чудово усвідомлює, що нинішній різкий сплеск його популярності швидко мине.

Сам ексміністр не планує йти у велику політику. Попри це, як стверджує джерело в його оточенні, Федоров може змінити своє рішення під тиском зовнішніх обставин.

Колишній глава Міноборони враховуватиме, як розвиватимуться події із протестами, на полі бою, а також чи буде тиск на нього та членів його команди.

За словами інсайдерів РБК-Україна у "Слузі народу", Федоров потенційно міг би стати "обличчям" нового прогресивно-ліберально-антикорупційного проєкту на кшталт "Голосу" чи "Самопомочі".

Що цікаво, потенційні учасники такої партії вже проводили соцзаміри та дійшли висновку, що їм бракує яскравого лідера. Саме Федоров у такій ролі виглядав би органічно. Утім, поки це лише спекуляції.

"Міша знайшов формат, як дати гарантії, що він не піде сам у політику, а залишатиметься в команді. Якщо ні, то піде в бізнес або займатиметься think tanks в оборонній сфері чи чимось подібним. Так що це все відмазки", - пояснив інсайдер РБК-Україна з оточення Федорова.

Довідково: Think tanks (англ. think tank, буквально "мозковий центр") - це аналітичні центри, які займаються дослідженнями, розробкою державної політики, підготовкою експертних рекомендацій і консультуванням влади, бізнесу чи громадських організацій.