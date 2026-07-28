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Чи піде Федоров у політику: відповідь джерел із його оточення

09:46 28.07.2026 Вт
2 хв
На рішення ексміністра впливають багато факторів
aimg Мілан Лєліч aimg Юлія Капітонова
Фото: Михайло Федоров, ексміністр оборони України (facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров наразі не має жодних політичних амбіцій. Попри це, все ще може змінитися.

За словами інсайдерів, команда Федорова чудово усвідомлює, що нинішній різкий сплеск його популярності швидко мине.

Сам ексміністр не планує йти у велику політику. Попри це, як стверджує джерело в його оточенні, Федоров може змінити своє рішення під тиском зовнішніх обставин.

Колишній глава Міноборони враховуватиме, як розвиватимуться події із протестами, на полі бою, а також чи буде тиск на нього та членів його команди.

За словами інсайдерів РБК-Україна у "Слузі народу", Федоров потенційно міг би стати "обличчям" нового прогресивно-ліберально-антикорупційного проєкту на кшталт "Голосу" чи "Самопомочі".

Що цікаво, потенційні учасники такої партії вже проводили соцзаміри та дійшли висновку, що їм бракує яскравого лідера. Саме Федоров у такій ролі виглядав би органічно. Утім, поки це лише спекуляції.

"Міша знайшов формат, як дати гарантії, що він не піде сам у політику, а залишатиметься в команді. Якщо ні, то піде в бізнес або займатиметься think tanks в оборонній сфері чи чимось подібним. Так що це все відмазки", - пояснив інсайдер РБК-Україна з оточення Федорова.

Довідково: Think tanks (англ. think tank, буквально "мозковий центр") - це аналітичні центри, які займаються дослідженнями, розробкою державної політики, підготовкою експертних рекомендацій і консультуванням влади, бізнесу чи громадських організацій.

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