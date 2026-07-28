Пойдет ли Федоров в политику: ответ источников из его окружения

По словам инсайдеров, команда Федорова прекрасно осознает, что нынешний резкий всплеск его популярности быстро пройдет.

Сам экс-министр не планирует идти в большую политику. Тем не менее, как утверждает источник в его окружении, Федоров может изменить свое решение под давлением внешних обстоятельств.

Бывший глава Минобороны будет учитывать, как развиваются события с протестами, на поле боя, будет ли давление на него и членов его команды.

По словам инсайдеров РБК-Украина в "Слуге народа", Федоров потенциально мог бы стать "лицом" нового прогрессивно-либерально-антикоррупционного проекта типа "Голоса" или "Самопомощи".

Что интересно, потенциальные участники такой партии уже проводили соцзамеры и пришли к выводу, что им не хватает яркого лидера. Именно Федоров в такой роли выглядел бы органично. Впрочем, пока это только спекуляции.

"Миша нашел формат, как дать гарантии, что он не пойдет сам в политику, а будет оставаться в команде. Если нет, пойдет в бизнес или будет заниматься think tanks в оборонной сфере или чем-то подобным. Так что это все отмазки", - объяснил инсайдер РБК-Украина из окружения Федорова.

Напомним, Think tanks (англ. think tank, буквально "мозговой центр") - это аналитические центры, занимающиеся исследованиями, разработкой государственной политики, подготовкой экспертных рекомендаций и консультированием власти, бизнеса или общественных организаций.