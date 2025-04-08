Китай пообіцяв іти до кінця в тарифній війні з Трампом

Китай пообіцяв "боротися до кінця", якщо президент США Дональд Трамп реалізує загрозу підвищення мит на 50%. Тепер уже розмір тарифів не має значення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Якщо жодна зі сторін не відступить, загальний розмір нових мит США на китайські товари цього року може зрости до 104%.

"Загроза американської сторони підвищити мита проти Китаю є помилкою на помилці, яка вкотре демонструє шантажистську природу американської сторони. Якщо США наполягатимуть на своєму, Китай боротиметься до кінця", - йдеться в заяві міністерства торгівлі Китаю.

Трамп заявив, що 9 квітня введе додаткове 50%-ве мито на імпорт США з Китаю, якщо Пекін не скасує 34%-ві мита, введені на американську продукцію минулого тижня.

Ці китайські мита були введені у відповідь на "відповідні" мита в розмірі 34%, оголошені Трампом, які були додані до 20%, запроваджених ним раніше цього року, і призвели до того, що середній тариф США на китайські товари зріс до 76%.

"Якщо тарифи будуть продовжувати рости і рости, це перетвориться на битву волі і принципів, а не економіки", - сказав Сюй Тяньчень, старший економіст по Китаю в Economist Intelligence Unit.

За його словами, оскільки Китай уже стикається зі ставкою тарифу, що перевищує 60%, не має значення, чи зросте вона на 50% або 500%.

Тарифна війна

Китай активізував зусилля щодо захисту своєї економіки від потрясінь на світовому ринку після оголошення Трампом "Дня визволення": кілька державних холдингових компаній зобов'язалися збільшити інвестиції в акції, низка лістингових компаній оголосили про викуп акцій, а центральний банк пообіцяв надати підтримку ліквідності фонду Central Huijin після того, як той втрутився, щоб підтримати падаючі акції.

Однак тарифи Трампа ризикують підірвати значною мірою експортно-орієнтоване відновлення економіки Китаю, яке почалося після закінчення пандемії COVID, якщо тільки експортери не зможуть швидко переорієнтуватися на інші ринки.

"Щойно тарифи перевищать позначку в 35%, вони фактично знищать увесь прибуток експортного сектору. Після цього Китай взагалі не повинен експортувати до США. Це може бути 1000%, але оскільки немає торгівлі, то немає і шкоди", - сказав Ден Ван, директор з Китаю в Eurasia Group.

За його словами, Європа зараз є і буде найприбутковішим ринком для Китаю.

Очікується, що голова КНР Сі Цзіньпін цього тижня зустрінеться з прем'єр-міністром Іспанії. На порядку денному, ймовірно, буде пошук розв'язання торговельної напруженості між Пекіном і Брюсселем щодо експорту китайських електромобілів, а також більш масштабне введення мит Трампом.

Потім китайський лідер відвідає Малайзію, В'єтнам і Камбоджу - три економіки, які виграли від переміщення китайських виробників, щоб уникнути санкцій США під час першого терміну Трампа, але які тепер самі зіткнулися з високими податками.