Перерастет ли торговая война между США и Китаем в реальную: мнение политолога

Торговая война между США и Китаем вряд ли может перерасти в реальную. Сейчас нет необходимости в боевых действиях между странами и в целом американский президент Дональд Трамп не готов к этому.

"Я думаю, что и Трамп не готов, и США не совсем готовы к такой войне. Я думаю, что и там, и там опасаются того, что это может привести к политическому конфликту. Наоборот, так, как сейчас Трамп относится к Тайваню, Китаю это выгодно. Можно сделать определенную паузу, а потом, когда уладятся отношения с США, с Трампом можно уже усиливать давление на Тайвань", сказал Фесенко.

И по сути, по словам политолога, это будет лишь вопросом времени, когда они чисто экономически или политически возьмут контроль над Тайванем, без всякой войны.

"Я не думаю, что сейчас есть потребность именно в прямых боевых действиях между Китаем и США. А вот торговая война возможна. Тут вопрос, как в известной сказке, когда два бычка на мостике сошлись. И если они не захотят уступать, не захотят действовать рационально, а будут просто упираться друг в друга, тогда даже вспышки большой торговой войны даже в течение полугода, я думаю, что это большой риск. Во всяком случае трудно представить негативные последствия", - отметил Фесенко.