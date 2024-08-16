Чи передаються борги за комунальні послуги у спадок: пояснення юриста

У спадок входять усі права та усі борги спадкодавця, тому не можна набути майно спадкодавця, але відмовитись від його боргів, звертає увагу юрист.

"Разом з тим, обов'язок спадкоємця з оплати боргів спадкодавця, у тому числі з комунальних послуг, виникає у разі, якщо спадкоємець спадок приймає та виключно у межах суми спадкового майна", - звертає увагу Олена Воронкова.

Тобто, якщо людина спадок не приймає, то й борги спадкодавця до неї відношення не мають.

"Якщо ж людина спадок прийняла й у складі спадщини наявні борги, то такий спадкоємець має погасити такі борги, але у сумі, що не буде перевищувати вартість спадкового майна", - зазначає адвокат.

Фото: Майно з боргами можна не приймати у спадок (ілюстративне gettyimages.com)

Вона додає: якщо сума спадкового майна дорівнює розмір боргів, то приймати такий спадок зазвичай немає сенсу. Проте ймовірність того, що борги з оплати за комунальні послуги будуть настільки великими, дуже низька.