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Чи передаються борги за комунальні послуги у спадок: пояснення юриста

Фото: Оплата рахунків за комунальні послуги (if.gov.ua)
Автор: Ольга Маджумдар

В Україні частина громадян має заборгованість з оплати комунальних послуг. Трапляється, що людина вмирає, не сплативши цих боргів, але на її майно є спадкоємці.

Чи передаються борги за комунальні послуги у спадок і чи можна відмовитися їх виплачувати, РБК-Україна пояснила адвокат Адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова.

У спадок входять усі права та усі борги спадкодавця, тому не можна набути майно спадкодавця, але відмовитись від його боргів, звертає увагу юрист.

"Разом з тим, обов'язок спадкоємця з оплати боргів спадкодавця, у тому числі з комунальних послуг, виникає у разі, якщо спадкоємець спадок приймає та виключно у межах суми спадкового майна", - звертає увагу Олена Воронкова.

Тобто, якщо людина спадок не приймає, то й борги спадкодавця до неї відношення не мають.

"Якщо ж людина спадок прийняла й у складі спадщини наявні борги, то такий спадкоємець має погасити такі борги, але у сумі, що не буде перевищувати вартість спадкового майна", - зазначає адвокат.

Фото: Майно з боргами можна не приймати у спадок (ілюстративне gettyimages.com)

Вона додає: якщо сума спадкового майна дорівнює розмір боргів, то приймати такий спадок зазвичай немає сенсу. Проте ймовірність того, що борги з оплати за комунальні послуги будуть настільки великими, дуже низька.

Нагадаємо, ми писали, що робити зі спадщиною на окупованій території.

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