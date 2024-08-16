Передаются ли долги за коммунальные услуги по наследству: объяснение юриста

В наследство входят все права и все долги наследодателя, поэтому нельзя получить имущество наследодателя, но отказаться от его долгов, обращает внимание юрист.

"Вместе с тем обязанность наследника по оплате долгов наследодателя, в том числе по коммунальным услугам, возникает в случае, если наследник наследство принимает и исключительно в пределах суммы наследственного имущества", - обращает внимание Елена Воронкова.

То есть если человек наследство не принимает, то и долги наследодателя к нему отношения не имеют.

"Если же человек наследство приняв и в составе наследства имеются долги, то такой наследник должен погасить такие долги, но в сумме, что не будет превышать стоимость наследственного имущества", - отмечает адвокат.

Фото: Имущество с долгами можно не принимать по наследству (илюстративное gettyimages.com)

Она добавляет: если сумма наследственного имущества равна размеру долгов, то принимать такое наследство зачастую нет смысла. Однако вероятность того, что долги по оплате за коммунальные услуги будут столь велики, очень низкая.