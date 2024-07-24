Що робити зі спадщиною на окупованій території: роз'яснення юриста

Починаючи із 2014 року, значна територія нашої країни опинилася під окупацією російських загарбників. Багато людей покинули тимчасово захоплені території, однак там залишилися їхні родичі та майно. Після смерті родичів актуальним залишається питання оформлення спадщини на нерухомість.

Після початку повномасштабної війни в України питання оформлення спадщини, яка залишилася в окупації, значно ускладнилося. РБК-України розбиралося із юристом Іваном Кудояром , що треба знати про особливості оформлення спадщини в Україні та як діяти, якщо залишилося неоформлене майно на окупованих територіях.

Особливості оформлення спадщини в Україні

Згідно з українським законодавством, спадщина відкривається у день смерті людини або у той день, коли її офіційно визнали померлою, що зазначається у відповідному документі – свідоцтві про смерть.

Зараз актуальним є питання отримання свідоцтва про смерть людини, яка померла на тимчасово окупованій території. В Українській Гельсінській спілці з прав людини (УГСПЛ) зазначають, що особливої уваги потребує визнання факту смерті особи на тимчасово окупованій території України.

Будь-які документи, видані на цій території, не мають юридичної ваги. Для встановлення факту смерті особи, яка померла на тимчасово окупованій території, членам сім’ї померлого, їхнім представникам або іншим зацікавленим особам потрібно звернутися до будь-якого місцевого суду України незалежно від місця проживання заявника.

У рішенні суду мають бути зазначені відомості про факт смерті, мета встановлення цього факту, а також докази, на підставі яких суд виніс рішення. Цей документ стає підставою для реєстрації факту смерті та видачі свідоцтва про смерть.

Лише після отримання цього документа можна йти до нотаріуса й подати документи на вступ у спадщину. Однак і тут є підводні камені – необхідно мати документи на нерухомість, яку хочете отримати у спадок.

Як отримати документи на майно на окупованій території

Згідно зі статею 111 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", якщо останнім місцем проживання померлого є окупований населений пункт, місцем відкриття спадщини є місце подання першої заяви спадкоємцями.

Юрист Іван Кудояр у бесіді із РБК-Україна наголошує, що на захопленій російськими загарбниками території панує безлад і ситуація здається безвихідною.

"На окупованих із 2014 року територіях діють власні реєстри нерухомості, для внесення до яких необхідно мати російський паспорт. Проте отримання російського паспорта може призвести до проблем в Україні. Ця бюрократична перепона ускладнює життя багатьом українцям, які мають нерухомість у таких містах, як Донецьк. Нерухомість, яка належить їм за українськими законами, не визнається за російськими законами", – говорить Іван Кудояр.

За словами юриста, близько 95% випадків є такими, коли власники не можуть нічого вдіяти зі своєю нерухомістю. Основна причина – неможливість відкрити спадкову справу, бо відсутні правовстановлюючі документи на майно. Після цього нотаріус видає постанову про відмову видачі свідоцтва про право на спадщину.

Він наголошує, основна проблема полягає у тому, щоб отримати російський паспорт, з яким можна буде отримати витяги із реєстрів. Для цього необхідно в'їхати на окуповану територію через Росію, що створює додаткові проблеми для українців – і з нерухомістю, і зі своєю діяльністю на підконтрольній окупантам території.

Іван Кудояр також пояснює, що за відсутності документів на майно, яке належало померлій людині, необхідно звернутися до суду із проханням визнати право власності у порядку спадкування. Суд може винести рішення, згідно з яким спадкоємці отримають у власність своє майно, проте фактично вони не отримають доступу до нього.