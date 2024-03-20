Чи передадуть США далекобійні ATACMS Україні: що каже радник Байдена

"Я розчарую вас, сказавши, що мені нема чого сьогодні публічно заявити з цього питання. Якщо нам буде чимось поділитися, ми обов'язково поділимося цим", - сказав Салліван, відповідаючи на питання, чи справді США погодилися постачати в Україну далекобійні ATACMS.

Водночас він зазначив, що у Білому домі тривали конструктивні дискусії щодо постачання цих ракет.

"Але я скажу, що у нас були дуже конструктивні дискусії про нашу військову підтримку та військові можливості, які необхідні для забезпечення максимальної ефективності нашої підтримки", - додав радник Байдена.