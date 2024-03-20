Передадут ли США дальнобойные ATACMS Украине: что говорит советник Байдена

"Я разочарую вас, сказав, что мне нечего сегодня публично заявить по этому вопросу. Если нам будет чем-то поделиться, мы обязательно поделимся этим", - сказал Салливан, отвечая на вопрос, действительно ли США согласились поставлять в Украину дальнобойные ATACMS.

В то же время он отметил, что в Белом доме были конструктивные дискуссии по поставкам этих ракет.

"Но я скажу, что у нас были очень конструктивные дискуссии о нашей военной поддержке и военных возможностях, которые необходимы для обеспечения максимальной эффективности нашей поддержки", - добавил советник Байдена.