Чи отримають українці 1000 гривень "зимової підтримки" у 2026 році: що кажуть у Мінсоці

За його словами, торік на програму для отримання тисячі гривень допомоги від держави подалося 17,8 млн осіб. Кошти на програму вдалося знайти за рахунок економії за деякими з програм Мінсоцполітики.

"13 млн – це була наша попередня оцінка, виходячи з досвіду попередньої програми. Враховуючи, що у нас близько 15 млн людей отримують будь-які види соціальної допомоги, фінальна цифра була не така вже демонічна", – вважає Улютін.

Уряду, за його словами, ще належить оцінити ефективність програми "Зимова підтримка", в рамках українці могли отримати минулого року тисячу гривень.

"Ефективність витрачання коштів в даному випадку треба рахувати, і ми можемо потім це зробити з Мінекономіки та Мінфіном. Для цього треба більше даних. По-перше, треба знати точно куди пішли кошти", – зазначив Улютін.

За його словами, попереднього року (мова про програму 2024 року, - ред.) велика кількість коштів йшла на оплату комунальних послуг, а також купівлю ліків та товарів українського виробництва.

"Енергетики отримали ресурс, в момент, коли їм потрібно відновлювати енергетику. Водоканали теж. В цих сферах, можливо, змогли виплатити зарплату людям, і гроші пішли в споживання. І це певним чином підтримує економіку", – додав міністр.