Получат ли украинцы 1000 гривен "зимней поддержки" в 2026 году: что говорят в Минсоце

По его словам, в прошлом году на программу для получения тысячи гривен помощи от государства подалось 17,8 млн человек. Средства на программу удалось найти за счет экономии по некоторым из программ Минсоцполитики.

"13 млн - это была наша предварительная оценка, исходя из опыта предыдущей программы. Учитывая, что у нас около 15 млн людей получают какие-либо виды социальной помощи, финальная цифра была не такая уж демоническая", - считает Улютин.

Правительству, по его словам, еще предстоит оценить эффективность программы "Зимняя поддержка", в рамках которой украинцы могли получить в прошлом году тысячу гривен.

"Эффективность расходования средств в данном случае надо считать, и мы можем потом это сделать с Минэкономики и Минфином. Для этого надо больше данных. Во-первых, надо знать точно куда пошли средства", - отметил Улютин.

По его словам, в предыдущем году (речь о программе 2024 года, - ред.) большое количество средств шло на оплату коммунальных услуг, а также покупку лекарств и товаров украинского производства.

"Энергетики получили ресурс, в момент, когда им нужно восстанавливать энергетику. Водоканалы тоже. В этих сферах, возможно, смогли выплатить зарплату людям, и деньги пошли в потребление. И это определенным образом поддерживает экономику", - добавил министр.