Чи отримає Україна ППО від Ізраїлю: відповідь Резнікова

В Ізраїлі поки немає політичного рішення щодо надання Україні летальної допомоги, але наша країна працює над цим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Олексія Резнікова на прес-конференції .

Він зазначив, що будь-яке рішення про надання Україні будь-якої летальної допомоги - це політичне рішення.

"На скільки я розумію, в Ізраїлі ми не бачимо готовності прийняти таке політичне рішення. Всі ж роблять оцінку, що в них відбувається в країні, як це вплине на стабільність уряду. Ми працюємо над цим, але поки що говорити оптимістично, що завтра отримаємо ППО від Ізраїлю, - на жаль, ні", - сказав міністр оборони.

Водночас, за словами Резнікова, на вчорашньому засіданні у форматі "Рамштайн" був представник Міністерства оборони Ізраїлю, але не на рівні міністра.