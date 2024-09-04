Чи отримає Кулеба нову посаду: що про це каже Зеленський

"Я вже говорив про перезавантаження Кабміну, багатьох міністерств. Я дуже вдячний міністрам і всій команді уряду, яка працювала для України 4,5, а хтось 5 років були міністрами. Нам сьогодні потрібна нова енергія і ці кроки пов'язані з посиленням нашої держави на різних напрямках, міжнародна політика, дипломатія - не є виключенням", - сказав Зеленський.

При цьому, за словами президента, він сьогодні не може прогнозувати, чим конкретно буде займатись той чи інший міністр.

"Будуть відповіді на це - коли їм будуть запропоновані ті чи інші посади. На сьогодні говорити про це ще рано", - констатував глава держави.

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