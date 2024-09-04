Получит ли Кулеба новую должность: что об этом говорит Зеленский

Говорить о том, что Дмитрий Кулеба получит новую должность после увольнения, еще рано. Об этом станет известно после того, как он освободит кресло главы МИД Украины.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с премьер-министром Ирландии Саймоном Харрисом, передает корреспондент РБК-Украина.
"Я уже говорил о перезагрузке Кабмина, многих министерств. Я очень благодарен министрам и всей команде правительства, которая работала для Украины 4,5, а кто-то 5 лет были министрами. Нам сегодня нужна новая энергия и эти шаги связаны с усилением нашего государства на разных направлениях, международная политика, дипломатия - не исключение", - сказал Зеленский.
При этом, по словам президента, он сегодня не может прогнозировать, чем конкретно будет заниматься тот или иной министр.
"Будут ответы на это - когда им будут предложены те или иные должности. На сегодняшний день говорить об этом еще рано", - констатировал глава государства.
О том, что в правительстве грядут кадровые перестановки, РБК-Украина писало давно. На днях источники подтвердили изданию, что ротации вероятны не только в Кабмине, но и в Офисе президента.
В частности, лишиться должности может глава МИД Дмитрий Кулеба. Уже 4 сентября Кулеба подал в Верховную Раду заявление об отставке. В то же время, по данным источников РБК-Украина, Кулеба после увольнения из МИД может возглавить одно из важных посольств.
Как писало РБК-Украина, уже 4 августа парламент может уволить ряд министров. Например, решения об увольнении уже приняты по министру по вопросам стратегических отраслей Александру Камышину, министру защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслану Стрельцу, министру юстиции Денису Малюське. При этом Верховная Рада провалила увольнение вице-премьер-министра Ирины Верещук и не поддержала увольнение главы Фонда государственного имущества Виталия Коваля.
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