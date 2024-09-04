Получит ли Кулеба новую должность: что об этом говорит Зеленский

"Я уже говорил о перезагрузке Кабмина, многих министерств. Я очень благодарен министрам и всей команде правительства, которая работала для Украины 4,5, а кто-то 5 лет были министрами. Нам сегодня нужна новая энергия и эти шаги связаны с усилением нашего государства на разных направлениях, международная политика, дипломатия - не исключение", - сказал Зеленский.

При этом, по словам президента, он сегодня не может прогнозировать, чем конкретно будет заниматься тот или иной министр.

"Будут ответы на это - когда им будут предложены те или иные должности. На сегодняшний день говорить об этом еще рано", - констатировал глава государства.