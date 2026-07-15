Чи оголосить Путін мобілізацію після "виборів": що каже Зеленський

Кремль після президентських "виборів" може вдатися до нової хвилі мобілізації в Росії, оскільки це дозволить уникнути значних фінансових витрат на контрактників.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський розповів під час пресконференції.
За словами глави держави, "вибори" в Росії є лінією відліку, після якої російський диктатор Володимир Путін безумовно може піти на нові ескалаційні кроки. Одним із найбільш імовірних сценаріїв є саме посилення призову.
"Ми розуміємо, що це може бути або збільшення мобілізації. Те, що ви сказали, це один з зрозумілих кроків, але за це потрібно платити гроші. Тобто збільшити контрактування він не зможе, тому що треба платити великі гроші. Тому може піти на збільшення мобілізації, там, де не буде потрібно підписувати такі контракти", - пояснив Зеленський.
Президент наголосив, що Україна прораховує ці ризики, і до таких рішень Кремля необхідно готуватися заздалегідь.
Окрім мобілізації, у Москви залишаються й інші можливості для загострення ситуації на фронті, які Путін намагатиметься використати як перевагу на полі бою чи для тиску на інші країни.
Водночас Володимир Зеленський зазначив, що існує й інший шлях розвитку подій - це продовження активних операційних дій Сил оборони України. Саме вони здатні змусити Кремль сісти за стіл перемовин.
Глава держави поділився з лідерами Європейського Союзу та президентом США баченням того, що саме необхідно Україні для прискорення цього процесу.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський розповів про таємну угоду з Близьким Сходом. Глава держави підтвердив наявність домовленостей, проте деталі наразі не розкриваються з безпекових міркувань.
Крім того, очікується масштабне оновлення дипломатичного корпусу. Володимир Зеленський зробив заяву про зміну послів, зазначивши, що кілька представників України за кордоном, зокрема у США, залишать свої посади після завершення обговорень.
Водночас Київ активно розвиває оборонну співпрацю з європейськими партнерами. Україна та ЄС зробили крок до Drone Deal, започаткувавши новий формат партнерства. Ця ініціатива не обмежиться безпілотниками та має стати основою для спільного виробництва інших видів сучасного озброєння.