Чи оголосить Путін мобілізацію після "виборів": що каже Зеленський

Чому Путін може оголосити мобілізацію

За словами глави держави, "вибори" в Росії є лінією відліку, після якої російський диктатор Володимир Путін безумовно може піти на нові ескалаційні кроки. Одним із найбільш імовірних сценаріїв є саме посилення призову.

"Ми розуміємо, що це може бути або збільшення мобілізації. Те, що ви сказали, це один з зрозумілих кроків, але за це потрібно платити гроші. Тобто збільшити контрактування він не зможе, тому що треба платити великі гроші. Тому може піти на збільшення мобілізації, там, де не буде потрібно підписувати такі контракти", - пояснив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна прораховує ці ризики, і до таких рішень Кремля необхідно готуватися заздалегідь.

Окрім мобілізації, у Москви залишаються й інші можливості для загострення ситуації на фронті, які Путін намагатиметься використати як перевагу на полі бою чи для тиску на інші країни.

Шлях до переговорів та допомога Заходу

Водночас Володимир Зеленський зазначив, що існує й інший шлях розвитку подій - це продовження активних операційних дій Сил оборони України. Саме вони здатні змусити Кремль сісти за стіл перемовин.

Глава держави поділився з лідерами Європейського Союзу та президентом США баченням того, що саме необхідно Україні для прискорення цього процесу.