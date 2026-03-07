UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Чи очікувати весняного тепла по всій Україні: синоптики дали прогноз на 8 березня

14:28 07.03.2026 Сб
1 хв
У деяких областях очікується до +15
aimg Тетяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 8 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Україні завтра, 8 березня, очікується тепла погода, без опадів. Місцями повітря прогріється до +15.

Погода в Україні

Завтра в Україні прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

Вночі на північному сході місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень 7-12° тепла. У західних областях до 15°, на північному сході та сході країни 3-8° тепла.

facebook.com/UkrHMC

Погода у Києві

У Києві та області завтра очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вночі 0-5° морозу, вдень 7-12° тепла; у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 8-10° тепла.

Прогнози на березень

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі опублікували коротку кліматичну характеристику березня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць весни.

Також метеорологи дали попередній прогноз на 2026 рік.

