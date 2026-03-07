Ждать ли весеннего тепла по всей Украине: синоптики дали прогноз на 8 марта

В Украине завтра, 8 марта, ожидается теплая погода, без осадков. Местами воздух прогреется до +15.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Читайте также: Март в Украине будет теплее нормы, но не везде: что говорят синоптики
Завтра в Украине прогнозируется переменная облачность, без осадков.
Ночью на северо-востоке местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 0-5° мороза, днем 7-12° тепла. В западных областях до 15°, на северо-востоке и востоке страны 3-8° тепла.
facebook.com/UkrHMC
В Киеве и области завтра ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура по области ночью 0-5° мороза, днем 7-12° тепла; в Киеве ночью 0-2° мороза, днем 8-10° тепла.
Напомним, ранее в Укргидрометцентре опубликовали краткую климатическую характеристику марта в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц весны.