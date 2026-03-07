Чи очікувати весняного тепла по всій Україні: синоптики дали прогноз на 8 березня
В Україні завтра, 8 березня, очікується тепла погода, без опадів. Місцями повітря прогріється до +15.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Завтра в Україні прогнозується мінлива хмарність, без опадів.
Вночі на північному сході місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 0-5° морозу, вдень 7-12° тепла. У західних областях до 15°, на північному сході та сході країни 3-8° тепла.
Погода у Києві
У Києві та області завтра очікується мінлива хмарність, без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура по області вночі 0-5° морозу, вдень 7-12° тепла; у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 8-10° тепла.
Прогнози на березень
Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі опублікували коротку кліматичну характеристику березня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць весни.