ua en ru
Сб, 07 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Чи очікувати весняного тепла по всій Україні: синоптики дали прогноз на 8 березня

14:28 07.03.2026 Сб
1 хв
У деяких областях очікується до +15
aimg Тетяна Степанова
Чи очікувати весняного тепла по всій Україні: синоптики дали прогноз на 8 березня Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 8 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Україні завтра, 8 березня, очікується тепла погода, без опадів. Місцями повітря прогріється до +15.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Читайте також: Березень в Україні буде теплішим за норму, але не всюди: що кажуть синоптики

Погода в Україні

Завтра в Україні прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

Вночі на північному сході місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень 7-12° тепла. У західних областях до 15°, на північному сході та сході країни 3-8° тепла.

Чи очікувати весняного тепла по всій Україні: синоптики дали прогноз на 8 березня

facebook.com/UkrHMC

Погода у Києві

У Києві та області завтра очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вночі 0-5° морозу, вдень 7-12° тепла; у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 8-10° тепла.

Прогнози на березень

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі опублікували коротку кліматичну характеристику березня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць весни.

Також метеорологи дали попередній прогноз на 2026 рік.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Гідрометцентр Погода в Україні Погода Погода в Києві
Новини
Ціна війни: що сталося на Близькому Сході за тиждень і як це впливає на Україну
Ціна війни: що сталося на Близькому Сході за тиждень і як це впливає на Україну
Аналітика
Нафта в обмін на кредит: як Орбан шантажує Україну і тисне на ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нафта в обмін на кредит: як Орбан шантажує Україну і тисне на ЄС