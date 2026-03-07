ua en ru
Ждать ли весеннего тепла по всей Украине: синоптики дали прогноз на 8 марта

14:28 07.03.2026 Сб
1 мин
В некоторых областях ожидается до +15
aimg Татьяна Степанова
Ждать ли весеннего тепла по всей Украине: синоптики дали прогноз на 8 марта Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 8 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине завтра, 8 марта, ожидается теплая погода, без осадков. Местами воздух прогреется до +15.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Читайте также: Март в Украине будет теплее нормы, но не везде: что говорят синоптики

Погода в Украине

Завтра в Украине прогнозируется переменная облачность, без осадков.

Ночью на северо-востоке местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, днем 7-12° тепла. В западных областях до 15°, на северо-востоке и востоке страны 3-8° тепла.

Ждать ли весеннего тепла по всей Украине: синоптики дали прогноз на 8 марта

facebook.com/UkrHMC

Погода в Киеве

В Киеве и области завтра ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области ночью 0-5° мороза, днем 7-12° тепла; в Киеве ночью 0-2° мороза, днем 8-10° тепла.

Прогнозы на март

Напомним, ранее в Укргидрометцентре опубликовали краткую климатическую характеристику марта в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц весны.

Также метеорологи дали предварительный прогноз на 2026 год.

