Ждать ли весеннего тепла по всей Украине: синоптики дали прогноз на 8 марта

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 8 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине завтра, 8 марта, ожидается теплая погода, без осадков. Местами воздух прогреется до +15.

Погода в Украине Завтра в Украине прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ночью на северо-востоке местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 7-12° тепла. В западных областях до 15°, на северо-востоке и востоке страны 3-8° тепла. facebook.com/UkrHMC Погода в Киеве В Киеве и области завтра ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области ночью 0-5° мороза, днем 7-12° тепла; в Киеве ночью 0-2° мороза, днем 8-10° тепла.