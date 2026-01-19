Чи очікувати українцям снігу та сильних морозів: прогноз погоди на сьогодні
В Україні сьогодні, 19 січня, значних опадів не очікується. Прогнозується до -13 градусів морозу, на дорогах місцями ожеледиця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише в Криму невеликий сніг.
В більшості західних, північних та Вінницькій областях вранці місцями туман. На дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вдень 8-13° морозу, на півдні та південному сході країни 5-10° морозу.
Погода у Києві
У Києві та області очікується мінлива хмарність. Без опадів, вранці по області місцями туман.
На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер північно-східний, 3-8 м/с.
Температура по області вдень 8-13° морозу, у Києві 10-12° морозу.
