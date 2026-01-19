Чи очікувати українцям снігу та сильних морозів: прогноз погоди на сьогодні

В Україні сьогодні, 19 січня, значних опадів не очікується. Прогнозується до -13 градусів морозу, на дорогах місцями ожеледиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

У Києві та області очікується мінлива хмарність. Без опадів, вранці по області місцями туман.

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише в Криму невеликий сніг.

