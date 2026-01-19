ua en ru
Чи очікувати українцям снігу та сильних морозів: прогноз погоди на сьогодні

Понеділок 19 січня 2026 07:00
Чи очікувати українцям снігу та сильних морозів: прогноз погоди на сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 19 січня (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні сьогодні, 19 січня, значних опадів не очікується. Прогнозується до -13 градусів морозу, на дорогах місцями ожеледиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише в Криму невеликий сніг.

В більшості західних, північних та Вінницькій областях вранці місцями туман. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вдень 8-13° морозу, на півдні та південному сході країни 5-10° морозу.

Чи очікувати українцям снігу та сильних морозів: прогноз погоди на сьогодні

Погода у Києві

У Києві та області очікується мінлива хмарність. Без опадів, вранці по області місцями туман.

На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

Температура по області вдень 8-13° морозу, у Києві 10-12° морозу.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі оприлюднили коротку кліматичну характеристику другого місяця зими та окреслили можливі погодні умови в Україні у січні 2026 року.

Крім того, метеорологи розповіли, хто у світі займається складанням довгострокових прогнозів, на яких даних вони базуються, від чого залежать, а також якою загалом може бути зима цього року в Україні.

