Ожидать ли украинцам снега и сильных морозов: прогноз погоды на сегодня

Понедельник 19 января 2026 07:00
Ожидать ли украинцам снега и сильных морозов: прогноз погоды на сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 19 января (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине сегодня, 19 января, значительных осадков не ожидается. Прогнозируется до -13 градусов мороза, на дорогах местами гололед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь в Крыму небольшой снег.

В большинстве западных, северных и Винницкой областях утром местами туман. На дорогах местами гололед.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура днем 8-13° мороза, на юге и юго-востоке страны 5-10° мороза.

Ожидать ли украинцам снега и сильных морозов: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В Киеве и области ожидается переменная облачность. Без осадков, утром по области местами туман.

На дорогах местами гололед.

Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура по области днем 8-13° мороза, в Киеве 10-12° мороза.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре обнародовали краткую климатическую характеристику второго месяца зимы и очертили возможные погодные условия в Украине в январе 2026 года.

Кроме того, метеорологи рассказали, кто в мире занимается составлением долгосрочных прогнозов, на каких данных они базируются, от чего зависят, а также какой в целом может быть зима в этом году в Украине.

