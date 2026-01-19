Ожидать ли украинцам снега и сильных морозов: прогноз погоды на сегодня
В Украине сегодня, 19 января, значительных осадков не ожидается. Прогнозируется до -13 градусов мороза, на дорогах местами гололед.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь в Крыму небольшой снег.
В большинстве западных, северных и Винницкой областях утром местами туман. На дорогах местами гололед.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура днем 8-13° мороза, на юге и юго-востоке страны 5-10° мороза.
Погода в Киеве
В Киеве и области ожидается переменная облачность. Без осадков, утром по области местами туман.
На дорогах местами гололед.
Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.
Температура по области днем 8-13° мороза, в Киеве 10-12° мороза.
