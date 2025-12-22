Чи очікувати сьогодні в Україні дощ чи сніг: прогноз синоптиків

В Україні сьогодні, 22 грудня, вранці знову очікується туман. Вдень місцями прогнозується невеликий дощ та мокрий сніг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
В Україні сьогодні буде хмарно з проясненнями. Без опадів, лише вдень на північному сході країни місцями невеликий дощ та мокрий сніг.
У більшості західних, центральних та південних областей вранці туман.
Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с.
Температура вдень 0-5° тепла, на Закарпатті та півдні країни 3-8° тепла.
У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями. Опади не прогнозуються.
Вітер північно-західний, 3-8 м/с.
Температура по області вдень 0-5° тепла, у Києві 1-3° тепла.
