Ожидать ли сегодня в Украине дождь или снег: прогноз синоптиков

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 22 декабря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине сегодня, 22 декабря, утром снова ожидается туман. Днем местами прогнозируется небольшой дождь и мокрый снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В Украине сегодня будет облачно с прояснениями. Без осадков, лишь днем на северо-востоке страны местами небольшой дождь и мокрый снег.

В большинстве западных, центральных и южных областей утром туман.

Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с.

Температура днем 0-5° тепла, на Закарпатье и юге страны 3-8° тепла.

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет облачно с прояснениями. Осадки не прогнозируются.

Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Температура по области днем 0-5° тепла, в Киеве 1-3° тепла.

 

Напомним, ранее синоптики поделились общим прогнозом на первый месяц зимы и рассказали какой может быть нынешняя зима в Украине.

