Головна » Життя » Суспільство

Чи очікувати сьогодні в Україні дощ чи сніг: прогноз синоптиків

Понеділок 22 грудня 2025 07:00
Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 22 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні сьогодні, 22 грудня, вранці знову очікується туман. Вдень місцями прогнозується невеликий дощ та мокрий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

В Україні сьогодні буде хмарно з проясненнями. Без опадів, лише вдень на північному сході країни місцями невеликий дощ та мокрий сніг.

У більшості західних, центральних та південних областей вранці туман.

Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с.

Температура вдень 0-5° тепла, на Закарпатті та півдні країни 3-8° тепла.

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями. Опади не прогнозуються.

Вітер північно-західний, 3-8 м/с.

Температура по області вдень 0-5° тепла, у Києві 1-3° тепла.

Нагадаємо, раніше синоптики поділилися загальним прогнозом на перший місяць зими та розповіли якою може бути цьогорічна зима в Україні.

