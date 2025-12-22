Ожидать ли сегодня в Украине дождь или снег: прогноз синоптиков
В Украине сегодня, 22 декабря, утром снова ожидается туман. Днем местами прогнозируется небольшой дождь и мокрый снег.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В Украине сегодня будет облачно с прояснениями. Без осадков, лишь днем на северо-востоке страны местами небольшой дождь и мокрый снег.
В большинстве западных, центральных и южных областей утром туман.
Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с.
Температура днем 0-5° тепла, на Закарпатье и юге страны 3-8° тепла.
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня будет облачно с прояснениями. Осадки не прогнозируются.
Ветер северо-западный, 3-8 м/с.
Температура по области днем 0-5° тепла, в Киеве 1-3° тепла.
