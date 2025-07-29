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Чи очікувати прорив РФ біля Покровська? Експерт пояснив, що замислили окупанти

Вівторок 29 липня 2025 16:51
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Чи очікувати прорив РФ біля Покровська? Експерт пояснив, що замислили окупанти Ілюстративне фото: Росія може готувати наступ біля Покровська (Getty Images)
Автор: Наталія Кава, Дмитро Олійник

Росія вже задіяла всі наявні ресурси, які могла кинути на напрямок Покровська. Однак плани, задуми й терміни щодо повної окупації міста давно не дотримані.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

"Говорити, що вони накопичують якісь потужніші резерви і от зараз ударять - це десь в рамках певної інформаційної пропаганди", - зазначив він.

Водночас, на думку Тимочка, теоретично противник може перекидати частини особового складу з інших напрямків - наприклад, південного, Херсонського або з Криму. Але, як наголосив він, на цьому напрямку вже сконцентровано понад 100 тисяч, а можливо, й 110 тисяч військових. Різко наростити сили ще хоча б на 50 тисяч означало б або перекидання підрозділів з Росії, або зняття їх з інших ділянок фронту.

Експерт також нагадав, що, за словами головнокомандувача, по всій лінії фронту Росія зосередила близько 700 тисяч військових і має приблизно 130 тисяч резерву.

"Ми розуміємо, що третину чи половину всього резерву кинути на конкретний напрямок вони точно не зможуть", - пояснив він.

Росіянам треба компенсувати втрати

Окрім цього, росіяни мають компенсувати щоденні втрати на полі бою, які можуть сягати близько тисячі осіб. А є ще ті, хто дезертирує, хворіє чи відмовляється йти в наступ.

"Навіть якщо кожен місяць вони призивають 40-50 тисяч, то частина йде на компенсацію втрат, і це точно не ті сили, якими можна різко наростити резерви", - зауважив Тимочко.

Стосовно ситуації в самому Покровську, він підкреслив, що для оцінки можливості його оточення потрібно знати реальні сили української сторони в цьому районі, рівень оборони та поточний стан справ у російській армії.

"Те, що вони намагаються посилити атаки - це одне. А от різко - це означає, що, умовно кажучи, завтра ще 50-100 тисяч російських солдатів почнуть наступати. Але якщо ми з вами це обговорюємо, то вже ефекту несподіванки немає", - пояснив фахівець.

На його думку, заяви про можливе посилення наступу з боку РФ - це частина інформаційної гри, щоби продемонструвати, що українська сторона знає про плани ворога.

Тимочко зазначив, що росіяни намагались атакувати Покровськ у лоб, але безуспішно. Вони також пробували обійти місто з флангу, з південно-західного напрямку, і зараз намагаються розширити наступ на Новопавлівському напрямку. Попри це, їм не вдалося прорвати лінію оборони між Покровськом і Мирноградом.

"Покровський напрямок зараз і так найгарячіший. Тому казати, що там різко, несподівано зміниться обстановка - точно ні", - підсумував він.

Ситуація біля Покровська

За словами президента Володимира Зеленського, російські війська продовжують зазнавати невдач на фронті - окупантам не вдається прорвати оборону ЗСУ на ключових напрямках.

А ось головнокомандувач Олександр Сирський заявляв, що до Покровська намагалася пробитися ворожа ДРГ. Українські захисники спинили ворожий штурм.

В ОТУ "Донецьк" заявляли, що Сил оборони проводять активні заходи проти ворожих ДРГ у Покровську. За словами військових, диверсійні групи знищуються ще до наближення до міста.

Детальніше про те, що зараз відбувається у Покровську - в матеріалі РБК-Україна.

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