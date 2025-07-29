ua en ru
Вт, 29 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Ожидать ли прорыв РФ возле Покровска? Эксперт объяснил, что задумали оккупанты

Вторник 29 июля 2025 16:51
UA EN RU
Ожидать ли прорыв РФ возле Покровска? Эксперт объяснил, что задумали оккупанты Иллюстративное фото: Россия может готовить наступление возле Покровска (Getty Images)
Автор: Наталья Кава, Дмитрий Олейник

Россия уже задействовала все имеющиеся ресурсы, которые могла бросить на направление Покровска. Однако планы, замыслы и сроки по полной оккупации города давно не соблюдены.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Говорить, что они накапливают какие-то более мощные резервы и вот сейчас ударят - это где-то в рамках определенной информационной пропаганды", - отметил он.

В то же время, по мнению Тимочко, теоретически противник может перебрасывать части личного состава с других направлений - например, южного, Херсонского или из Крыма. Но, как подчеркнул он, на этом направлении уже сконцентрировано более 100 тысяч, а возможно, и 110 тысяч военных. Резко нарастить силы еще хотя бы на 50 тысяч означало бы или переброску подразделений из России, или снятие их с других участков фронта.

Эксперт также напомнил, что, по словам главнокомандующего, по всей линии фронта Россия сосредоточила около 700 тысяч военных и имеет примерно 130 тысяч резерва.

"Мы понимаем, что треть или половину всего резерва бросить на конкретное направление они точно не смогут", - пояснил он.

Россиянам надо компенсировать потери

Кроме этого, россияне должны компенсировать ежедневные потери на поле боя, которые могут достигать около тысячи человек. А есть еще те, кто дезертирует, болеет или отказывается идти в наступление.

"Даже если каждый месяц они призывают 40-50 тысяч, то часть идет на компенсацию потерь, и это точно не те силы, которыми можно резко нарастить резервы", - отметил Тимочко.

Относительно ситуации в самом Покровске, он подчеркнул, что для оценки возможности его окружения нужно знать реальные силы украинской стороны в этом районе, уровень обороны и текущее состояние дел в российской армии.

"То, что они пытаются усилить атаки - это одно. А вот резко - это означает, что, условно говоря, завтра еще 50-100 тысяч российских солдат начнут наступать. Но если мы с вами это обсуждаем, то уже эффекта неожиданности нет", - пояснил специалист.

По его мнению, заявления о возможном усилении наступления со стороны РФ - это часть информационной игры, чтобы продемонстрировать, что украинская сторона знает о планах врага.

Тимочко отметил, что россияне пытались атаковать Покровск в лоб, но безуспешно. Они также пробовали обойти город с фланга, с юго-западного направления, и сейчас пытаются расширить наступление на Новопавловском направлении. Несмотря на это, им не удалось прорвать линию обороны между Покровском и Мирноградом.

"Покровское направление сейчас и так самое горячее. Поэтому говорить, что там резко, неожиданно изменится обстановка - точно нет", - подытожил он.

Ситуация возле Покровска

По словам президента Владимира Зеленского, российские войска продолжают терпеть неудачи на фронте - оккупантам не удается прорвать оборону ВСУ на ключевых направлениях.

А вот главнокомандующий Александр Сырский заявлял, что к Покровску пыталась пробиться вражеская ДРГ. Украинские защитники остановили вражеский штурм.

В ОТУ "Донецк" заявляли, что Сил обороны проводят активные мероприятия против вражеских ДРГ в Покровске. По словам военных, диверсионные группы уничтожаются еще до приближения к городу.

Подробнее о том, что сейчас происходит в Покровске - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Покровск Война в Украине
Новости
РФ атаковала колонию возле Запорожья КАБами: фото разрушений и новые данные о пострадавших
РФ атаковала колонию возле Запорожья КАБами: фото разрушений и новые данные о пострадавших
Аналитика
"В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку