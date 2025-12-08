Чи очікується похолодання в Україні: синоптики дали прогноз на сьогодні

Сьогодні в Україні істотних опадів не прогнозується. Лише на півдні країни, вдень місцями й в центральних областях невеликий дощ.

У західних областях вранці місцями туман.

Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 0-5° тепла, на Закарпатті та півдні країни 4-9°.

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно, без істотних опадів.

Вітер південно-східний, східний 5-10 м/с.

Температура по області вдень 0-5° тепла, у Києві 2-4° тепла.