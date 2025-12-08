Ожидается ли похолодание в Украине: синоптики дали прогноз на сегодня

В Украине сегодня, 8 декабря, будет облачно, до +5 тепла. В некоторых регионах ожидается дождь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Сегодня в Украине существенных осадков не прогнозируется. Лишь на юге страны, днем местами и в центральных областях небольшой дождь.
В западных областях утром местами туман.
Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, в юго-восточной части местами порывы 15-20 м/с.
Температура днем 0-5° тепла, на Закарпатье и юге страны 4-9°.
В Киеве и области сегодня будет облачно, без существенных осадков.
Ветер юго-восточный, восточный 5-10 м/с.
Температура по области днем 0-5° тепла, в Киеве 2-4° тепла.
Напомним, ранее в Укргидрометцентре прогнозировали теплый старт зимы в декабре 2025 года.
Также синоптик Наталья Птуха рассказала, возможны ли значительные снегопады в Украине во время ближайшего похолодания.