Ожидается ли похолодание в Украине: синоптики дали прогноз на сегодня

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 8 декабря (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине сегодня, 8 декабря, будет облачно, до +5 тепла. В некоторых регионах ожидается дождь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сегодня в Украине существенных осадков не прогнозируется. Лишь на юге страны, днем местами и в центральных областях небольшой дождь.

В западных областях утром местами туман.

Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, в юго-восточной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем 0-5° тепла, на Закарпатье и юге страны 4-9°.

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет облачно, без существенных осадков.

Ветер юго-восточный, восточный 5-10 м/с.

Температура по области днем 0-5° тепла, в Киеве 2-4° тепла.

 

