Чи очікується похолодання в Україні: синоптики дали прогноз на сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 8 грудня (Getty Images)

В Україні сьогодні, 8 грудня, буде хмарно, до +5 тепла. У деяких регіонах очікується дощ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.