Чи очікується похолодання в Україні: синоптики дали прогноз на сьогодні

Понеділок 08 грудня 2025 07:00
UA EN RU
Чи очікується похолодання в Україні: синоптики дали прогноз на сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 8 грудня (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні сьогодні, 8 грудня, буде хмарно, до +5 тепла. У деяких регіонах очікується дощ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні істотних опадів не прогнозується. Лише на півдні країни, вдень місцями й в центральних областях невеликий дощ.

У західних областях вранці місцями туман.

Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 0-5° тепла, на Закарпатті та півдні країни 4-9°.

Чи очікується похолодання в Україні: синоптики дали прогноз на сьогодні

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно, без істотних опадів.

Вітер південно-східний, східний 5-10 м/с.

Температура по області вдень 0-5° тепла, у Києві 2-4° тепла.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі прогнозували теплий старт зими у грудні 2025 року.

Також синоптик Наталія Птуха розповіла, чи можливі значні снігопади в Україні під час найближчого похолодання.

