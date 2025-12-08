Ожидается ли похолодание в Украине: синоптики дали прогноз на сегодня

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 8 декабря (Getty Images)

В Украине сегодня, 8 декабря, будет облачно, до +5 тепла. В некоторых регионах ожидается дождь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.