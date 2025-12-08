ua en ru
Пн, 08 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Ожидается ли похолодание в Украине: синоптики дали прогноз на сегодня

Понедельник 08 декабря 2025 07:00
UA EN RU
Ожидается ли похолодание в Украине: синоптики дали прогноз на сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 8 декабря (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине сегодня, 8 декабря, будет облачно, до +5 тепла. В некоторых регионах ожидается дождь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сегодня в Украине существенных осадков не прогнозируется. Лишь на юге страны, днем местами и в центральных областях небольшой дождь.

В западных областях утром местами туман.

Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, в юго-восточной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем 0-5° тепла, на Закарпатье и юге страны 4-9°.

Ожидается ли похолодание в Украине: синоптики дали прогноз на сегодня

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет облачно, без существенных осадков.

Ветер юго-восточный, восточный 5-10 м/с.

Температура по области днем 0-5° тепла, в Киеве 2-4° тепла.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре прогнозировали теплый старт зимы в декабре 2025 года.

Также синоптик Наталья Птуха рассказала, возможны ли значительные снегопады в Украине во время ближайшего похолодания.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода Погода в Киеве
Новости
РФ объявила "Мадяра" в международный розыск: Бровди иронично ответил
РФ объявила "Мадяра" в международный розыск: Бровди иронично ответил
Аналитика
Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне