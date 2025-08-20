Чи обов’язково школярам учитися до 30 червня: відповідь МОН

Зазначається, що 30 червня 2026 року - це гранична дата завершення навчального року. Водночас заклади освіти мають право самостійно визначати фактичну дату завершення навчальних занять і початку канікул.

Цей функціонал покладено на педагогічну раду закладу освіти. При цьому педагогічна рада зобов'язана врахувати

навчальне навантаження на заклад та учнів;

безпекову ситуацію в регіоні;

потреби та стан учнів закладу;

готовність педагогів закладу для навчання.

"Тому дати завершення навчання, проведення останнього дзвоника і тривалість літніх канікул можуть відрізнятися в різних закладах освіти", - сказано у повідомленні.

При цьому червень не є офіційним обов'язковим навчальним місяцем. Заклад освіти має право як завершити навчальний рік у травні, так і продовжити навчання у червні, або організувати в цей проміжок часу консультації, індивідуальні заняття, проєктні дні чи навчальні екскурсії.

"Такі формати допомагають подолати освітні втрати, але їхнє впровадження є правом, а не обов’язком закладу освіти", - додали у міністерстві.