Обязательно ли школьникам учиться до 30 июня: ответ МОН

Отмечается, что 30 июня 2026 года - это предельная дата завершения учебного года. В то же время учебные заведения имеют право самостоятельно определять фактическую дату завершения учебных занятий и начала каникул.

Этот функционал возложен на педагогический совет учебного заведения. При этом педагогический совет обязан учесть

учебную нагрузку на заведение и учеников;

ситуацию с безопасностью в регионе;

потребности и состояние учащихся заведения;

готовность педагогов заведения для обучения.

"Поэтому даты завершения обучения, проведения последнего звонка и продолжительность летних каникул могут отличаться в разных учебных заведениях", - сказано в сообщении.

При этом июнь не является официальным обязательным учебным месяцем. Учебное заведение имеет право как завершить учебный год в мае, так и продолжить обучение в июне, или организовать в этот промежуток времени консультации, индивидуальные занятия, проектные дни или учебные экскурсии.

"Такие форматы помогают преодолеть образовательные потери, но их внедрение является правом, а не обязанностью учебного заведения", - добавили в министерстве.