Чи обговорюють ідею "обмеженого перемир'я" з РФ: дані від джерела РБК-Україна

В Україні не розглядають можливість запровадження "обмеженого перемир'я" з Росією, про що нещодавно написало видання The Economist.
Про це РБК-Україна повідомило поінформоване джерело у владі.
Наразі подібних сценаріїв у керівництві держави не опрацьовують.
"Ідеї обмеженого перемир'я, про яку йдеться, у нас немає", - наголосив співрозмовник РБК-Україна.
За даними The Economist, у неформальних переговорах між Росією та західними країнами обговорюється сценарій поетапної заморозки бойових дій уздовж лінії фронту. Один із варіантів передбачає спочатку обмеження бойових дій у зоні 50-70 км по обидва боки фронту, а вже потім перехід до ширших домовленостей.
Водночас Росія продовжує висувати вимоги щодо визнання окупації Криму та Донбасу, що залишається неприйнятним для України.
У США тим часом посилюється підтримка України. У Вашингтоні дедалі частіше наголошують на недовірі до Росії та відзначають ефективність українських військових операцій, зокрема із застосуванням безпілотників.
Нагадаємо, останнім часом у Європейському Союзі спалахнули дискусії через кулуарні контакти з Росією. Зокрема, низка лідерів ЄС розкритикували президента Євроради Антоніу Кошту за те, що він не попередив партнерів про свої розмови з представниками Кремля.
Тоді прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал наголосив, що Євросоюз не може брати на себе роль посередника, оскільки це обмежить його здатність тиснути на РФ та допомагати Україні.
Крім того, європейські лідери закликають не поспішати з діалогом з країною-агресором, оскільки російський диктатор Володимир Путін наразі не прагне реального миру.
Раніше у Литві зробили заяву про мирні переговори з РФ - президент Гітанас Науседа підкреслив, що російський диктатор зважає виключно на позицію сили, тому країнам ЄС спершу потрібно узгодити спільні позиції, щоб не повторювати помилок минулого.
Водночас російська сторона продовжує вдаватися до погроз та політичного шантажу. Нещодавно у Кремлі висунули зухвалу умову Європі для участі у мирних переговорах. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков назвав позицію сили "найбільшою помилкою" ЄС та цинічно звинуватив Україну й Захід у небажанні йти на компроміси, одночасно анонсувавши нові удари по українських містах.