Чи можуть ЗСУ вже впритул підходити до Токмака: думка експерта

Ймовірно, Збройні сили України можуть впритул підійти до тимчасово окупованого Токмака у Запорізькій області. Однак наразі наші війська зосереджені на тому, щоб спочатку закріпитися на нових рубежах

Про це у коментарі РБК-Україна розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Варто зазначити, західні ЗМІ не виключають, що українські війська могли впритул підійти до так званих "зубів дракона" під окупованим Токмаком у Запорізькій області.

Зокрема, у мережі розійшлося відео, на якому нібито українська техніка намагалася подолати рів на схід від сіл Нове та Харкове. Судячи з карти, це досить далеко від постійних позицій ЗСУ.

Згідно з супутниковими знімками, "зуби дракона" простяглися в три ряди майже вздовж усієї лінії фронту. І цілком можливо, що українські військові справді вишукують слабкі місця в обороні ворога вже біля Токмака.

"Перед ними стоять два завдання - розмінування територій та визначення вразливостей, через які можна буде просуватися далі. Історія з розвідкою біля "зубів дракона" саме про це. Але знову ж таки, поки наші війська зосереджені на тому, щоб спочатку закріпитися на нових рубежах", - зазначив Мусієнко.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, українські захисники з початку літа продовжують свій контрнаступ. Їхні успіхи вже фіксують на окремих ділянках фронту.

Зокрема, нашим військовим вдалося деокупувати низку населених пунктів на південному сході країни. Нещодавно вони змогли звільнити від росіян село Старомайорське.

Також просування ЗСУ відбувається під Бахмутом, де вони наступають північніше та південніше міста. Нашими військовими зайняті панівні висоти біля населеного пункту.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), українські війська продовжують ведення наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямку. Російські джерела стверджують, що ЗСУ атакували окупантів поблизу Роботиного.

Контрнаступ Збройних сил України (ЗСУ) активізувався на півдні, і з урахуванням ударів по російських тилах у Криму саме цей напрямок виглядає пріоритетним. Про те, як розвиваються події, що могло б прискорити звільнення Бахмута та чи варто чекати швидкого просування на Бердянськ, - читайте у матеріалі РБК-Україна.