ЗСУ продовжують наступ на Бердянському та Мелітопольскому напрямках: карти боїв ISW

Українські війська продовжують ведення наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямку. Російські джерела стверджують, що ЗСУ атакували окупантів поблизу Роботиного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські війська посилюють наступ на Куп'янському напрямку, але українські сили їх відбивають.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що російські війська зосередили сили вздовж адмінкордону Харківської і Луганської областей, щоб відвести українські сили від Бахмута.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито захопили укріпрайон поблизу Червонопопівки (5 км на північний захід від Кремінної) і буцімто просунулися поблизу Торського (14 км на захід від Кремінної) та Серебрянського лісу.

Геолокаційні кадри, опубліковані 1 серпня, показують, що українські сили досягли обмежених успіхів на південний схід від Кузьминого (2 км на південний захід від Кремінної).



Бої у Донецькій області

Українські сили продовжували обмежені наступальні дії на Бахмутському напрямку і, як повідомляється, просунулися 1 серпня. Українські офіційні особи повідомили, що російські сили безуспішно обороняються від українських атак.

Російський "воєнкор" стверджував, що українські сили захопили невизначену висоту поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута). Деякі російські військові блогери стверджували, що українські сили змінили тактику і тепер діють меншими штурмовими групами на лінії Андріївка-Кліщіївка.

Повідомляється, що українські сили проводили обмежені наступальні дії на лінії Авдіївка-Донецьк. Генштаб України повідомив, що українські війська відбили російські наземні атаки поблизу Авдіївки, Мар’їнки та Побєди (5 км на південний захід від Донецька).

"Південна вісь"

У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжували наступальні дії на Бердянському напрямку. Російські війська безуспішно намагалися відновити втрачені позиції на схід від Староморського.

Генштаб України повідомив, що українські війська продовжували наступальні дії на Мелітопольському напрямку. Російські джерела стверджували, що українські сили атакували російські війська поблизу Роботиного (10 км на південь від Оріхова).

Відсутність консенсусу в російському інформаційному просторі щодо масштабів цієї ймовірної української атаки поблизу Роботиного свідчить про те, що українські сили, швидше за все, продовжують проводити обмежені атаки в цьому районі.

Російський військовий блогер заявив, що біля Роботиного діє російська снайперська група "Клинок".

Повідомляється, що українські війська завдали ударів по російському тренувальному табору в Херсонській області. Російський "воєнкор" стверджував, що ЗСУ завдали удару по російському тренувальному табору на острові Джарилгач (у Чорному морі за 70 км на південний схід від міста Херсона) і що українські передові позиції знаходяться щонайменше за 60 км від тренувального табору, припускаючи, що українські сили завдали удару високоточними далекобійними боєприпасами.